برعاية الوزير باعوم واللواء العكيمي.. تأثيث «30» مركزاً ووحدة صحية بـ«الحوف»

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- الجوف

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دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 م توزيع المرحلة الأولى لتأثيث المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، برعاية كريمة من معالي وزير الصحة العامة والسكان أ.د ناصر باعوم، ومحافظ محافظة الجوف رئيس المجلس المحلي اللواء أمين بن علي العكيمي، بدعم وتمويل البنك الدولي واليونيسيف .

وأوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة د. مياز اليوسفي، بأن تنفيذ المرحلة الأولى من التأثيث يشمل ثلاثين مركز ووحدة صحية، مشيرا إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من الثأثيث سيكون خلال الفترة المقبلة .

وثمن اليوسفي، دور البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف في التعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة ودعم المراكز والوحدات الصحية، داعيا المنظمات المهتمة بالقطاع الصحي إلى تقديم المزيد من الدعم بالأجهزة والمستلزمات الطبية، كون المرافق الصحية في المحافظة تستقبل آلاف المرضى من أبناء المحافظة والنازحين.

يذكر أن مكتب الصحة بمحافظة الجوف، شهد تطورا ملحوظا في تقديم الخدمات الطبية والصحية في المحافظة في ظل تزايد مستمر للنازحين في المحافظة.