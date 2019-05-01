فنانة عربية شهيرة تحيي حفلا غنائيا في السعودية بعد أيام

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تحيي الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، حفلها الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في فترة عيد الفطر المقبل.
وتستعد المغنية اللبنانية، لإحياء حفلة فنية في عيد الفطر في منطقة الأحساء بالسعودية، يوم الخميس 7 يونيو/ حزيران المقبل، بمشاركة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد.
وغردت الزغبي، عبر صفحتها على "تويتر" قائلة: "محمسة كتير إلتقي بالجمهور السعودي الرائع بالسعودية لأول مرة، ناطرتكن بسهرة حفلات العيد في السعودية".
ويعد هذا الحفل الأول للفنانة الزغبي كما أنها هي أول المطربات العربيات التي تغني في منطقة الأحساء.
ويأتي حفل الفنانة اللبنانية ضمن مجموعة "حفلات العيد السعودية" من تنظيم شركة "روتانا" وإشراف الهيئة العامة للترفيه.