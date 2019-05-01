مقاتلات التحالف تعاود تصعيد ضرباتها وتوجِع «الحوثيين» بهذه الغارات

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأربعاء، 29 مايو 2019 م عدة غارات على مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكر موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» ان الغارات استهدفت مساء اليوم، تعزيزات المليشيا الانقلابية، في منطقة يعيس، شمالي جبهة مريس.
وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا، ومصرع وجرح من كان على متنها من عناصر.
كما استهدفت الغارات، تجمعات لمليشيا الحوثي، في منطقتي "حبيل الزمعري"، و"الزربيات"، غربي مديرية قعطبة، مما ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير شاحنة تحمل تعزيزات لها، ودبابة.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية، أعلن صباح اليوم، عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وأكد التحالف أن العملية هدفت لتحييد القدرات الحوثية على تنفيذ الأعمال العدائية، لافتا الى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.