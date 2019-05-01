بعيدا عن السعودية ... الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاقية خطيرة تتعلق بالتعاون الدفاعي

الخميس 30 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بدء سريان اتفاقية مشتركة للتعاون الدفاعي، بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن الاتفاقية الدفاعية بين الإمارات وأمريكا، ستعزز الشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية في هذا الوقت الحرج.

جاء ذلك في بيان مشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين، بحسب (وام).

وأعلنت الدولتان بدء سريان الاتفاقية الموقعة مطلع هذا العام، التي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، مشيرة إلى أنها ستوفر مزيدا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية، التي تربطهما بالفعل.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الإمارات وأمريكا تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.

ووصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء 28 مايو الجاري.