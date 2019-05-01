صعود الدولار والسعودي وتراجع الريال اليمني «اسعار الصرف والذهب»

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أسعار العملات والذهب مساء الاربعاء. 29 مايو 2019
*أسعار الشراء
السعودي : 144.5
الدولار : 549
الإماراتي : 147
العماني : 1410
ذهب كسر : 19.700
*أسعار البيع
السعودي : 146
الدولار : 556
الإماراتي : 148
العُماني : 1435
ذهب كسر : 19.900
سعر تحويل الدولار مقابل السعودي:
الشراء : 3.80
البيع : 3.81