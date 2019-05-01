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صعود الدولار والسعودي وتراجع الريال اليمني «اسعار الصرف والذهب»

الأربعاء 29 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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أسعار العملات والذهب مساء الاربعاء. 29 مايو 2019

*أسعار الشراء

السعودي : 144.5

الدولار : 549

الإماراتي : 147

 العماني : 1410

 ذهب كسر : 19.700 

*أسعار البيع

السعودي : 146

الدولار : 556

 الإماراتي : 148 

 العُماني : 1435

 ذهب كسر : 19.900

سعر تحويل الدولار مقابل السعودي:

الشراء : 3.80

البيع : 3.81

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