10 مطالب تضعها دول الخليج على إيران 3 منها تتعلق باليمن - ما هي ؟

الأربعاء 29 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت وسائل اعلام سعودية ان دول الخليج لا تطلب من إيران الكثير، حيث يختصر المطلوب من النظام في طهران بكلمتين هما "حسن الجوار".. لكن هذا الطلب على بساطته بات يشمل على العديد والعديد من النقاط، بسبب سياسات إيران منذ 40 عاما في المنطقة.

ويمكن اختصار المطالب الخليجية من إيران بالتالي:

-الالتزام بحسن الجوار واحترام سيادة الدول.

-التوقف عن التدخل في شؤون دول الخليج.

-عدم استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها.

-التوقف عن دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

-احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.

-التوقف عن تزويد الحوثيين بتقنية الصواريخ.

-سحب قوات إيران والميليشيات الموالية من سوريا.

-الكف عن زعزعة استقرار لبنان عبر حزب الله.

-التوقف عن مساعي تطوير سلاح نووي.

-حل أزمة الجزر الإماراتية بالتفاوض أو التحكيم.

والتهديدات الإيرانية في المنطقة العربية أبرز الملفات على طاولة القمم التي دعا لها العاهل السعودي، والتي ستنعقد في مكة غداً الخميس والجمعة. ومن المرتقب مناقشة التهديدات الإيرانية وسبل التصدي لها عقب الاستهداف الذي تعرضت له ناقلات نفط في المياه الإقليمية الإماراتية قرب الفجيرة، ومن ثم استهداف محطات ضخ نفط في السعودية، وهي الهجمات التي اتُهم وكلاء إيران بتنفيذها بإيعاز من الحرس الثوري.

وبدأ الرؤساءُ والوفودُ الرسمية بالوصول إلى مطار جدة السعودية، تمهيدا للمشاركة في #قمم_مكة التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتبدأ يوم غد الخميس أولى القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة، حيث من المقرر أن تُعقد القمتان الخليجية والعربية الطارئتان يوم غد، فيما تُعقد القمةُ الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة والتي سيجري اجتماعها التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة مساء اليوم في جدة.

وتأتي القمة الإسلامية في الـ31 من مايو بدورتها الاعتيادية الرابعة عشرة تحت شعار: قمة مكة..يدا بيد نحو المستقبل.

وعلى طاولة هذه القمة ملفات عدة أبرزها: تطورات الوضع في فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.. والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة بالإضافة للتطورات في سوريا وليبيا واليمن وأزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار.

ودعا العاهل السعودي لقمتين أخريين طائرتين ستعقدان قبل الإسلامية بيوم، واحدة عربية وأخرى خليجية، وستكون عدة ملفات حاضرة على طاولة القمتين. أبرزها التهديدات الإيرانية وسبل التصدي لها عقب الاستهداف الذي تعرضت له سفن في المياه الإقليمية قرب الفجيرة، ومن ثم استهداف محطات ضخ نفط في السعودية، وهي الهجمات التي اتهم وكلاء إيران بتنفيذها بإيعاز من الحرس الثوري.