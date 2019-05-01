أغلى مطلقة في العالم تتبرع بنصف ما حصلت عليه منه.. كم قيمته؟

الأربعاء 29 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت ماكينزي بيزوس، طليقة مالك شركة أمازون، جيف بيزوس، أنها قررت التبرع بنصف ما حصلت عليه ضمن صفقة طلاقها.

وكانت ماكينزي قد حصلت من طليقها على مبلغ 36 مليار دولار، ضمن اتفاق ودي للطلاق. وأعلنت في رسالة نشرتها؛ أنها بصدد التبرع بنصف هذا المبلغ لمبادرة أطلقها في 2010 كل من وارين بافيت وبيل جيتس. واستقطبت المبادرة حتى الآن 204 أشخاص من أثرياء العالم.

واللافت أن طليقها أشاد بالمبادرة، وكتب على تويتر، مرفقا تغريدته برابط لرسالة طليقته: "ماكينزي ستكون مدهشة، وهي تفكر بالآخرين وتتمع بتأثير في أعمال الإحسان. أنا فخور بها".

وكانت ماكينزي قد وجدت نفسها فجأة واحدة من أغنى الأشخاص في العالم، بعد طلاقها هذا العام، إذ قفزت إلى المرتبة 22 بين الأثرياء، بحسب مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات.

ورغم تخليه عن عشرات المليارات لطليقته، إلا أن جيف بيزوس، الذي يملك أمازون وصحيفة واشنطن بوست، ما يزال يتربع على قائمة أغنى أغنياء العالم، مع ثروة تقدر بـ114 مليار دولار.