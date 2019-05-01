الكشف عن أسماء الدول المشاركة في مؤتمر صفقة القرن بالبحرين

الأربعاء 29 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير إعلامية عن ملامح المشاركة المنتظرة بالمؤتمر الاقتصادي الذي تقيمه الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين، الشهر المقبل، والمعروف أنه سيكون بمثابة أولى خطوات ما يعرف بـ“صفقة القرن“.

ووفق تقرير لوكالة رويتر فإن الدول المشاركة هي السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وسلطنة عمان ودول مجموعة السبع سترسل فيما يبدو ممثلين للمؤتمر.

وفي تمهيد للمؤتمر، قال مسؤول في البيت الأبيض إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض يقود وفدًا أمريكيًا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع لحشد التأييد للخطة.