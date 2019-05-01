مصدر «حكومي» يكشف نتائج اجتماع وفد «الشرعية» مع رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة

الأربعاء 29 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد مصدر حكومي- أمس الثلاثاء- فشل الاجتماع المنعقد بين الفريق الحكومي وفريق مايكل لوسيغارد، رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة غربي البلاد.

وقال المصدر إن ”الاجتماع الذي عقده لوسيغارد، الإثنين، مع الفريق الحكومي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فشل فشلًا ذريعًا، ولم يحقق شيئًا يذكر“ وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف المصدر، مفضلًا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن ”لوسيغارد، طالب الفريق الحكومي بتنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وقوبل طلبه بالرفض الشديد“.

وتتمثل المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالحديدة في انسحاب القوات الحكومية على مسافة 3 كم و700 متر من مواقعها، في خطوة تعقب انسحاب مليشيا الحوثيين من الموانئ الرئيسية في المحافظة.

ووفق المصدر نفسه، ينص الاتفاق، بحسب مفهوم العمليات، على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، والصليف ورأس عيسى، ونزع الألغام وإنهاء المظاهر المسلحة، وإدخال الفريق الحكومي للتأكد من ذلك.

وتابع إنه ”لم يتسن للفريق الحكومي التأكد من عملية الانتشار التي نفذها الحوثيون، وهو ما يعد خرقًا واضحًا لكل الاتفاقيات الموقعة ولقرارات الأمم المتحدة، وشرعنة لما أقدمت عليه الميليشيات في حربها ضد الشعب اليمني“.