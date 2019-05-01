مسئول في وزارة الاوقاف يكشف لمأرب برس عن عدد من تم تفويجهم للعمرة وأول دولة حصلت على التأشيرة الاليكترونية

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كشف مسئول في وزارة الاوقاف اليمنية عن تفويج أكثر من 350 ألف معتمر يمني حتى الآن خلال الموسم دون مشاكل .
وقال طارق غالب القرشي وكيل وزراة الاوقاف المساعد لقطاع الحج والعمرة لموقع مأرب برس :«منحنا المواطن اليمني تأشيرة العمرة إلى كل بقعة يتواجد فيها على مستوى العالم وبأقل وأرخص التكاليف على الاطلاق» .
واضاف :«تحملّنا كامل المسئولية الملقاة على عاتقنا وأنجزناها بنسبة 100٪ بل وتجاوزنا ذلك لنصنع إنجازات فوق مستوىٰ المخطط له والمطلوب وقمنا بتطوير وتجويد الكثير من مهام الحج والعمرة .. وحزنا على المرتبة الأولى تنظيماً وترتيباً والتزاماً على مستوى العالم الاسلامي في موسم الحج المنصرم 1439 هـ» .
وتابع «فخورون بما تم إنجازه في موسم عمرة 1440 هـ ولله الحمد والفضل والمنّة »..
واشار ان اليمن كانت ول دولة في العالم تحصل على تأشيرة العمرة الاليكترونية .
وتوجه القرشي عبر مأرب برس «لكل الأيادي البيضاء التي صنعت معنا هذه الانجازات العظيمة» .