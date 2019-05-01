إعلان «حكومي» بشأن موعد صرف رواتب موظفي الصحة وكلية المجتمع في كافة المحافظات

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أعلنت الحكومة الشرعية اليوم الأربعاء 29 مايو 2019م أنه سيتم صرف رواتب موظفي وزارة الصحة وكليات المجتمع خلال أيام، بعد استكمال إجراءات الصرف لدى وزارة المالية
وقالت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن إنها انتهت من اصدار كشوفات رواتب وزارة الصحة والسكان وكذا كشوفات رواتب كليات المجتمع بجميع فروعها وتسليمها لوزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف".
وأضاف في تغريدة بحساب الوزارة على موقع "تويتر" إنها أنهت ايضاً اعداد كشوفات رواتب النازحين الى عدن والمناطق المحررة ليتم الصرف خلال أيام بأذن الله.
يشار أن مئات الموظفين انقطعت رواتبهم للعام الثالث على التوالي، وتعمل الحكومة على الإعلان ما بين الحين والآخر عن صرف راتب لإحدى الجهات الحكومية في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي الانقلابية.