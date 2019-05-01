«نبأ» صادم «للحوثيين» من هذه الجبهة

الأربعاء 29 مايو 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر عسكرية اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 م بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة وضخمة قادمة من عدن الى جبهات القتال بمحافظة الضالع.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»على ان التعزيزات العسكرية التي وصلت اليوم تهدف لحسم معركة الضالع ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.

واعلن اليوم الأربعاء التحالف العربي عن بدء عملية نوعية في محافظة الضالع، تستهدف مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأكد التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

ودعا التحالف العربي المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.