بشرى سارة للسعوديين «نبأ» صادم «للحوثيين» من هذه الجبهة «الاستخفاف» كظاهرة درامية في المسلسلات اليمنية ميليشيا الحوثي تفاقم معاناة اليمنيين في رمضان ممارسات الانقلابيين تجر الاقتصاد اليمني للانهيار الكلي هكذا سيطر الإماميون الجدد على الدولة اليمنية اتفاق السويد.. انهيارٌ متزايد وتشكيكٌ متصاعد مساعي حوثية لجمع 120 الف دولار تبرعات لحزب الله الحوثي يبتز السجناء والمعسرين ويتاجر بقضاياهم لجمع تبرعات التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية نوعية في هذه المحافظة
أفادت مصادر عسكرية اليوم الأربعاء 29 مايو 2019 م بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة وضخمة قادمة من عدن الى جبهات القتال بمحافظة الضالع.
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»على ان التعزيزات العسكرية التي وصلت اليوم تهدف لحسم معركة الضالع ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.
واعلن اليوم الأربعاء التحالف العربي عن بدء عملية نوعية في محافظة الضالع، تستهدف مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية.
وأكد التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
ودعا التحالف العربي المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.