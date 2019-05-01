الائتلاف الوطني الجنوبي يقيم إفطاراً جماعياً للقوى السياسية والاجتماعية بعدن

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -متابعات

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نظم الائتلاف الوطني الجنوبي مساءالأثنين ضمن فعالياته الرمضانية تحت شعار من أجل تعزيز قيم التصالح والتسامح وتنمية ثقافة القبول بالأخر الإفطار الجماعي للقوى السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في العاصمة المؤقتة عدن .

وخلال الفعالية التي حضرها عدد من قيادات الأحزاب السياسية ومكونات الحراك الجنوبي والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني تبادل الحاضرون التهاني بخواتم الشهر الكريم دعين العلي القدير أن يتجاوز شعبنا محنته وأن يعم الأمن والاستقرار كل أرجاء اليمن .

كما رحبت قيادة الائتلاف بالحاضرين ناقلين لهم تحيات وتهاني رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ / أحمد صالح العيسي بخواتم شهر رمضان المبارك وتأكيده على مواصلة الجهود وبذل الإمكانات لتحقيق التوافق الجنوبي وتعزيز قيم التصالح والتسامح وتعزيز ثقافة القبول بالآخر بين أبناء المجتمع الواحد .

وأكد العيسي استعداده الكامل لرعاية ودعم النشاطات الثقافية والرياضة والمسابقات العلمية والفكرية وتشجيع المبدعين في مختلف المجالات وخاصة الشباب ذكورا وإناثا، فهم عمود الحاضر وأمل المستقبل .

وفي نهاية الإفطار فتحت قيادة الائتلاف باب النقاش والاستماع لآراء الحاضرين من مختلف القوى السياسية والاكاديمية والاجتماعية التي اجمعت على ضرورة مواصلة الجهود وتشجيع مثل هذه الفعاليات الخيرية والنشاطات الثقافية والتوعوية لنشر قيم التصالح والتسامح ،وتنمية ثقافة القبول بالآخر وبث روح التعايش بين أفراد المجتمع .