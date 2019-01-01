اتفاق السويد.. انهيارٌ متزايد وتشكيكٌ متصاعد مساعي حوثية لجمع 120 الف دولار تبرعات لحزب الله الحوثي يبتز السجناء والمعسرين ويتاجر بقضاياهم لجمع تبرعات التحالف يعلن انطلاق عملية عسكرية نوعية في هذه المحافظة الحكومة ”الشرعية“ تكشف فساد المنظمات الدولية وتهدد بطردها ما هي أسباب الدوخة المفاجئة البيجامة الذكية.. حل سحري يقضي على الأرق السعودية: لا يمكن ايقاف الحرب في اليمن الا بشرط والتزامنا حصر الضحايا بـ60 ألف إيران تكشف عن الدولة الخليجية التي يمكن أن تعقد فيها حوارا مع دول الخليج عاجل: غارات جوية في ”صنعاء“ والانفجارات تهز المدينة (المواقع المستهدفة)
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية أن إذاعة يمنية مؤيدة للحوثيين الانقلابيين في اليمن، أطلقت حملة تبرعات لحزب الله الذي يعاني ضغطاً مالياً نتيجة العقويات الأمريكية على إيران.
الأموال التي جمعت في الحملة يمكنها مساعدة آلاف اليمنيين في توفير الطعام والرعاية الصحية
وكانت إذاعة "سام أف أم" وجهت نداء إلى مستمعيها الجمعة لدعم "أسياد المجاهدين في هذا العالم، أطهر الناس، حزب الله"، والتبرع لحملة "من اليمن المؤمنة إلى حزب الله المقاومة" خلال الأيام الأخيرة لرمضان.
120 ألف دولار
وأوردت صحيفة "ذا ناشونال" أن المذيع محمود مجمد صراف أبلغ إلى وكالة أنباء "سبأ" اليمنية أن جهود إذاعته لجمع التمويل لحزب الله سيكون لها "تأثير كبير لمحور المقاومة"، في إشارة إلى حزب الله وحماس.
وغرّدت المحللة في معهد "أرابيا" فاطمة أبو الأسرار أن الحملة جمعت 120 ألف دولار الشهر الماضي وحده.
وكان الناشط اليمني سومر ناصر أدلى بشهادة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عن الأزمة الإنسانية في اليمن، وقال إن الأموال التي جمعت في الحملة يمكنها مساعدة آلاف اليمنيين في توفير الطعام والرعاية الصحية.
وغردت أبو الأسرار أن هذا الميلغ يكفي لمساعدة 200 عائلة (14 ألف شخص) لشهر، كما يكفي لإنشاء مركزين طبيين وإنشاء مشروع زراعي.