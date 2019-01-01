مساعي حوثية لجمع 120 الف دولار تبرعات لحزب الله     

الأربعاء 29 مايو 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية أن إذاعة يمنية مؤيدة للحوثيين الانقلابيين في اليمن، أطلقت حملة تبرعات لحزب الله الذي يعاني ضغطاً مالياً نتيجة العقويات الأمريكية على إيران.

الأموال التي جمعت في الحملة يمكنها مساعدة آلاف اليمنيين في توفير الطعام والرعاية الصحية

وكانت إذاعة "سام أف أم" وجهت نداء إلى مستمعيها الجمعة لدعم "أسياد المجاهدين في هذا العالم، أطهر الناس، حزب الله"، والتبرع لحملة "من اليمن المؤمنة إلى حزب الله المقاومة" خلال الأيام الأخيرة لرمضان.

120 ألف دولار

وأوردت صحيفة "ذا ناشونال" أن المذيع محمود مجمد صراف أبلغ إلى وكالة أنباء "سبأ" اليمنية أن جهود إذاعته لجمع التمويل لحزب الله سيكون لها "تأثير كبير لمحور المقاومة"، في إشارة إلى حزب الله وحماس.

وغرّدت المحللة في معهد "أرابيا" فاطمة أبو الأسرار أن الحملة جمعت 120 ألف دولار الشهر الماضي وحده.

وكان الناشط اليمني سومر ناصر أدلى بشهادة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عن الأزمة الإنسانية في اليمن، وقال إن الأموال التي جمعت في الحملة يمكنها مساعدة آلاف اليمنيين في توفير الطعام والرعاية الصحية.

وغردت أبو الأسرار أن هذا الميلغ يكفي لمساعدة 200 عائلة (14 ألف شخص) لشهر، كما يكفي لإنشاء مركزين طبيين وإنشاء مشروع زراعي.