البيجامة الذكية.. حل سحري يقضي على الأرق

الأربعاء 29 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 324

صمم مهندسون أمريكان، تقنية جديدة لقياس اضطرابات النوم من خلال البيجامات الذكية، للحصول على نوم أفضل.

صمم المهندسون البيجامة الذكية، لتكون مزودة بأجهزة استشعار تراقب معدل ضربات القلب والتنفس باستمرار، إضافة إلى مراقبة الأعراض المرتبطة بالأرق، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وتوفر البيانات، التي يتم جمعها بواسطة مستشعرات البيجامة الذكية، في تشخيص أفضل للمساعدة في تحسين أنماط النوم، واكتشاف الاضطرابات المسببة للأرق، الذي تشير بعض الدراسات إلى أن واحد من بين كل ثلاثة أشخاص يعانون منه.

وتساعد المعلومات التي توفرها البيجامة الجديدة التي تم تطويرها في جامعة ماساتشوستس في أمهرست، بالولايات المتحدة الأمريكية، على إيجاد طرق بشكل أفضل للنوم.

وتحتوي البيجامة على مجسات منتشرة داخل بطانتها، ترتبط ببعضها البعض عن طريق خيوط النايلون الفضية المغطاة بالقطن، ويمكنها قياس ضغط السرير على جسم النائم، ومعدلات ضربات القلب والتنفس.

وتنقل البيانات من أجهزة الاستشعار إلى لوحة الدوائر بشكل مستمر على جهاز الكمبيوتر، ومن المتوقع أن تتوفر للعامة خلال عامين، ويتوقع الباحثون أن تتراوح تكلفة هذه البيجامات ما بين 80 و160 جنيها استرلينيا.