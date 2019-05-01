عاجل: غارات جوية في ”صنعاء“ والانفجارات تهز المدينة (المواقع المستهدفة)

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شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 29 مايو/أيار، غارات جوية على مواقع عسكرية بالعاصمة صنعاء.
وقال سكان محليون لـ”مأرب برس“، ان مقاتلات التحالف استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة صنعاء.
وأكد السكان إن انفجارات عنيفة هزت المنطقة عقب غارتين جويتين استهدفتا قاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء الدولي.