مستشار روحاني يقتل زوجته في نهار رمضان.. السبب غريب

الأربعاء 29 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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جريمة بشعة، شهدتها إيران كشفتها الشرطة الإيرانية، حيث سلم مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، للشؤون الاقتصادية، نفسه للشرطة واعترف بقتل زوجته.

وحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) فقد عثر على زوجة البروفيسور محمد علي نجفي، ميتة في منزلهما في طهران، وتحدثت الشرطة عن “خلاف عائلي” بين المستشار وزوجته.

عمل الإصلاحي وأستاذ الرياضيات، محمد علي نجفي، وزيرا للتعليم والبحث العلمي في العديد من الحكومات الإيرانية، وكان يشغل منصب عمدة طهران حتى مارس 2018.

ويعتبر نجفي (87 عاما) أحد المقربين من الرئيس روحاني، وتزوج مرة ثانية على امرأته الأولى بميترا أوسترا، التي تصغره كثيرا. وتسببت صور مثيرة للزوجين في صخب إعلامي واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.

والعام الماضي، استقال نجفي من منصبه بسبب انتقادات مكثفة تعرض لها، على خلفية مشاركته في فعالية تخللها رقص أطفال، وتذرع حينها بأنه استقال بسبب “مشاكل صحية”.

وكانت بريسرا صالحي، مراسلة موقع “إنصاف نيوز” الإخباري المقرب من الإصلاحيين في إيران، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن “ميترا نجفي، اتصلت بموقع إنصاف نيوز أمس (الإثنين)، وقالت أريد إجراء مقابلة صحافية معكم. واليوم (الثلاثاء) كان من المقرر أن تأتي إلى مكتبنا، إلا أنها قتلت”.