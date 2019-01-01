اتهام حكومي لقوات التحالف والكشف عن شروط جديدة وضعتها على الشرعية

الثلاثاء 28 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجه وزير في الحكومة الشرعية اليوم الثلاثاء اتهاما للتحالف بتوقيف بعض الرحلات التجارية.

وقال وزير النقل اليمني صالح الجبواني ان «قوات التحالف أوقفت بعض رحلاتنا التجارية ووضعت شروطا علينا لاستئنافها».

واشار الجبواني في تغريدات على تويتر الى ان التحالف فرض شروطاً جديدة لزيادة الرحلات الجوية من وإلى مطار عدن ، دون ان يكشف عنها .

في سياق متصل اعلنت شركة طيران بلقيس (خاصة) تأجيل رحلاتها من عدن الى الخرطوم والأردن والعودة ، والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء .

وقالت الشركة في منشور تابعه مأرب برس على حسابها الرسمي في فيسبوك ان السبب يعود لعدم حصولها على التصاريح اللازمة للتشغيل.

وقالت الشركة انها ستقوم بالابلاغ عن الموعد الجديد خلال الساعات القادمة.

وقبل يومين الغيت رحلة لطيران اليمنية الى الاردن واتهمت الامارات المسيطرة على مطار عدن بعرقلة حصولها على تصاريح