الضالع.. مصرع قائد فرقة الاقتحامات «الحوثية» وأهم القادة المتورطين بتزويد الميليشيات بالمقاتلين

الثلاثاء 28 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- الضالع

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لقي قائد فرقة الاقتحامات الحوثية القيادي الحوثي المدعو عبد الإله علي محمد المقداد، ، مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات، اليوم الثلاثاء 28 مايو 2019 م ، في جبهة شمال الضالع.

وأوضحت مصادر ميدانية أن المقداد ورفاقه قتلوا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبل صامح، في حين واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها شمالي محافظة الضالع، وسط انهيارات واسعة في صفوف مسلحي الحوثي.

ووفقا لمصادر ميدانية، لقي اثنا عشر عنصرا من الميليشيات مصرعهم، كما أسر خمسة عشر آخرون، في كمين نفذته قوات الجيش في منطقة العود شمال الضالع.

ويعد المقداد أحد أبرز شيوخ قبيلة "آنس" وأهم القادة المعروفين بتزويد الميليشيات الانقلابية بالمقاتلين من أبناء قبيلته، بمن فيهم الأطفال.

وكانت قوات الجيش الوطني، ، قد أسرت الأحد الماضي قياديا كبيرا في ميليشيات الحوثي الانقلابية، شمال الضالع، يدعى عبد الرحمن المسعدي (أبو فياض)، وهو من محافظة ذمار، في عملية استدراج ناجحة، في جبهة تورصة غرب مديرية الأزارق، شمال الضالع، والمجاورة لمديرية ماوية شرقي تعز.

إلى ذلك، أخذت المعارك بالتحول من المناطق الإدارية لمحافظة الضالع جنوب البلاد، وزحفت شمالاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة إب وسط اليمن.

وأفيد عن وجود عشرات الجثث لقتلى الحوثيين تركتهم الفلول الفارة من الميليشيات وراءها في شعاب وطرقات شخب.

وخلال ذلك كثّف الحوثيون تفجير العبارات والجسور وزراعة الألغام والمتفجرات في أطراف الفاخر لإعاقة تقدم المقاومة المشتركة في الطريق من سليم إلى الفاخر، إثر اندحارهم، الأحد، من مناطق شخب بعد هجوم محكم من محورين كبد الميليشيات الحوثية عشرات القتلى وأعداداً كبيرة من الأسرى.

وكشف هؤلاء الأسرى عن اعتقالات طالت ضباطاً وعسكريين من المناطق الوسطى رفضوا التقدم في الضالع.

أحد الأسرى قال إن مشرفين وقيادات في الميليشيات الحوثية أمرت باعتقال عدد من الضباط تباعاً من أبناء المناطق الوسطى في إب، من الجيش والأمن الخاصة، بعد رفضهم أوامر بقيادة مجاميع والتقدم في عدد من المحاور باتجاه الضالع، كما كشف عن اندلاع قتال في فترات متتابعة بين الحوثيين أنفسهم بسبب انسحابات وفرار ورفض التقدم.

إلى ذلك شنت طائرات تحالف دعم الشرعية، صباح الثلاثاء، غارات عدة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة شمال الضالع، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة بينها منصات إطلاق صواريخ.

وأوضحت مصادر ميدانية أن الطائرات قصفت مواقع تمركز الميليشيات القريبة من منطقة شخب غرب مديرية قعطبة.

وأسفر القصف عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا، ودبابتين، وعدد من العربات العسكرية.

وكان مصدر عسكري قد أكد مساء الأحد القبض على قائد عسكري كبير في صفوف ميليشيات الحوثي، إلى جانب أسر العشرات، ومن بينهم عدد من الضباط والقيادات الحوثية الميدانية في جبهة شمال الضالع، مع استمرار تقدم القوات في مناطق ما بعد شخب في تخوم وأطراف سليم والفاخر.