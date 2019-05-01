شاهد : حوثي يهجم على محمد الربع ويحول برنامجه لإذاعة مدرسية إعلان «سعودي» جديد بشأن إيقاف الحرب في «اليمن» بيان من رئاسة الجمهورية الى كافة ابناء الشعب اليمني الإعلان عن وصول سلاح جديد ونوعي الى «الحوثيين» عبر ميناء الحديدة .. تعرّف على الدولة المتورطة صفقة خطيرة بين المجلس الانتقالي والحوثيين والمتورط في اختطاف أبرز مسئول سعودي يعود الى الجنوب الحوثيون ينقلون دروسهم الطائفية للسجون في صنعاء تعرف على الدولة الأطول عمراً في تاريخ اليمن الميليشيات تنغّص معيشة اليمنيين... والشرعية تقترح آليات لتوزيع الإغاثة لأول مرة منذ عامين.. طائرة أميرية قطرية تهبط في مطار جدة دعوات سياسية يمنية للتصعيد ضد أداء غريفيث
إذاعة مترسية | عاكس خط | الحلقة 23 |
اغنية اولادي فين ؟ | اداء محمد الربع | عاكس خط