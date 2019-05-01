بيان من رئاسة الجمهورية الى كافة ابناء الشعب اليمني

الثلاثاء 28 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 978

نعت رئاسة الجمهورية إلى كافة أبناء الشعب اليمني الأبي والى حماة الوطن في المؤسسة العسكرية والأمنية الباسلة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن ناصر عبدالله بارويس، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الثلاثاء، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وهو في طريقه لأداء مناسك العمرة.

وأشارت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية(سبأ)، الى ان الفقيد كان من الرجال الأوفياء المخلصين لوطنهم ومجتمعهم وللقسم العسكري الذي تحت لواءه خاض ورفاقه الميامين من القيادات العسكرية التضحيات الجسيمة في الدفاع عن الوطن في مختلف المواقف والمنعطفات والتي كان اخرها حرب تحرير عدن والمحافظات المجاورة من قوى التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية.

وقال البيان "بوفاة اللواء رويس خسر الوطن والقوات المسلحة الباسلة واحداً من خيرة أبنائها الأوفياء ووطنياً مخلصاً ومناضلاً جسوراً ممن وهبوا حياتهم لخدمة الوطن وانتصاراً لقضاياه العادلة "..لافتاً الى ان الفقيد أثبت في كل المواقف والظروف التي مرت بها اليمن بأنه من المخلصين الشرفاء الذين جسدوا المصداقية الوطنية وأدوا واجبهم بصمت ونكران للذات.

وأضاف البيان "إن رئاسة الجمهورية وهي تعبر عن تعازيها الحارة ومواساتها العميقة لأبناء الشعب اليمني وكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم لتسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ابناء شعبنا اليمني وأفراد أسرته وقواتنا المسلحة الباسلة والأمن الصبر والسلوان.