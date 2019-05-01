الإعلان عن وصول سلاح جديد ونوعي الى «الحوثيين» عبر ميناء الحديدة .. تعرّف على الدولة المتورطة

الثلاثاء 28 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أفرغت مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة غرب البلاد شحنة قادمة من إيران تتألف من أسلحة ومعدات تجميع الطائرات من دون طيار، التي يستخدمها الحوثيون لشن هجمات في السعودية التي تقوده التحالف العربي.

وذكر تقرير نشرته مجلة "أطليار" الإسبانية المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط، السبت الماضي، أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة ومعدات تكنولوجية عسكرية عبر ميناء الحديدة الذي أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن المتمردين بدأوا الانسحاب منه قبل أسبوعين.

وتؤكد المعلومات والصور التي حصلت عليها المجلة على الدعم العسكري المباشر الذي يتلقاه الحوثيون من إيران، الذي يهدد هذه المرة بتقويض اتفاقات السويد وهي أهم فرصة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات حسب المجلة.

وقالت المجلة الإسبانية، إن مليشيا الحوثيين أفرغت، الخميس الماضي، في ميناء الحديدة شحنة قادمة من إيران تتألف من أسلحة ومعدات تجميع الطائرات من دون طيار، التي يستخدمها الحوثيون لشن هجمات في السعودية التي تقود التحالف العربي

واعتبرت "أطليار" تراخي فرق الأمم المتحدة في موانئ الحديدة، منح الحوثيين فرصة للتزود بالسلاح من إيران، على الرغم من أن اتفاقات السويد تنص على تسليم الموانئ إلى سلطة محايدة من الأمم المتحدة.

وأكدت المجلة أن الإيرانيين يستخدمون الحوثيين في اليمن لتصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة.

وأشارت "أطليار" عن المصادر قولها إن تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين الذي يعني التصعيد المباشر للحرب وتهديد اتفاقات السويد، هو أيضاً جزء من تكثيف المواجهة مع الولايات المتحدة بالنيابة عن إيران.