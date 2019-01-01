الحوثيون ينقلون دروسهم الطائفية للسجون في صنعاء

الثلاثاء 28 مايو 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكدت مصادر أمنية يمنية أن قيادة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، في مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، أقامت أمسية رمضانية طائفية في السجن المركزي بصنعاء.

وأضافت المصادر أن الأمسية التي نظمتها الميليشيات، تمت بإشراف وحضور مباشر من قبل المدعو يحيى الحوثي، المعين من قبل الميليشيات وكيلاً مساعداً لقطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرتها وعدد من الخطباء الموالين لها، والمدعوين عبدالرحمن الموشكي مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف، ومحمد الغليسي نائب مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة، وعدد من القيادات الأمنية بالسجن المركزي.

ويرفضون إطلاق سراح 153 سجيناً في المحويت

رفضت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران إطلاق سراح العشرات من السجناء الذين أنهوا أحكامهم في السجن المركزي بمدينة المحويت. وأفاد مصدر في النيابة العامة أن إدارة السجن المركزي بالمحويت والمعينة من قبل ميليشيات الحوثي ترفض الإفراج عن الكثيرين من المحكومين على ذمة قضايا جنائية ممن أنهوا مدة أحكامهم داخل السجن والمعسرين الذين تم دفع الحقوق الخاصة عنهم بهدف إطلاق سراحهم.

وأوضح المصدر أن الميليشيات ترفض إخراجهم من السجن بسبب فشل محاولاتهم المتكررة بإقناعهم في الانضمام إلى صفوفهم والمشاركة في القتال في محافظة الحديدة، مشيراً إلى أن الميليشيات اشترطت توجه السجناء للجبهات لمدة شهر مقابل الإفراج عنهم والسماح لهم بمغادرة السجن وهو ما رفضه الكثيرون من السجناء وفضلوا البقاء في زنازينهم في حين وافق آخرون.