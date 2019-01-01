موقف صادم لفرنسا بخصوص الحرب باليمن

الثلاثاء 28 مايو 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الصراع باليمن بانه حرب قذرة ودعا الوزير كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العمل على وقف هذه الحرب.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي اندلعت قبل أربعة أعوام بعد انقلاب الحوثيين على السلطة وطلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي تدخلا عربية لاستعادة الدولة.

كما يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

