مهمة مارتن غريفيث تصل إلى محطتها الأخيرة في اليمن موقف صادم لفرنسا بخصوص الحرب باليمن الوزير «عطية» يترأس وفد «اليمن» في مؤتمر وثيقة «مكة» «الحوثيون» يقتحمون ويُغلقون أكبر مول تجاري في «صنعاء».. تعرّف على السبب بلقيس فتحي ترد بجرأة على تصريحات نانسي عجرم عنها شحن الهاتف في الأماكن العامة.. أخطر مما تتصور مؤسس هواوي يعترف بخسائره.. ويتحدث عن الرد عام يفصلنا عن إطلاق الميزة الأكثر إزعاجا في واتس آب! قوات «الجيش» تستدرج «27» حوثيا الى كمين مُحكم بيان هام من طيران الإمارات
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الصراع باليمن بانه حرب قذرة ودعا الوزير كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العمل على وقف هذه الحرب.
ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي اندلعت قبل أربعة أعوام بعد انقلاب الحوثيين على السلطة وطلب الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي تدخلا عربية لاستعادة الدولة.
كما يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.