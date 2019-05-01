«الحوثيون» يقتحمون ويُغلقون أكبر مول تجاري في «صنعاء».. تعرّف على السبب

الثلاثاء 28 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر مطلعة في صنعاء اليوم الأثنين 27 مايو 2019 م بأن المليشيات الحوثية اقدمت على إقتحام وإغلاق أكبر مول تجاري في العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر لـ«مأرب برس» على ان عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية اقتحمت عصر اليوم متجر «سيتي ماكس» الواقع بالستين الجنوبي بالعاصمة صنعاء ومن ثم باشروا القائمين على المتجر بإشهار الاسلحة النارية وتصويبها بإتجاهم وبشكل مباشر مطالبين بسرعة اخراج كل من بداخله وإغلاق المتجر.

وأوضحت المصادر على ان المليشيات الحوثية ارجعت إقتحامها للمتجر وإغلاقة لأسباب تتعلق بتداول المتجر للعملات الجديدة الصادرة من بنك الحكومة الشرعية.

وذكرت المصادر على ان الأسباب الرئيسية التي دفعت المليشيات الانقلابية لإقتحام المتجر وإغلاقة هي رفض مالكي المتجر دفع مبالغ مالية كبيرة لتمويل مايُسمى المجهود الحربي.

يُشار الى المليشيات الحوثية قد اغلقت في وقت سابق العديد من المتاجر الكبرى بالعاصمة والتي منها متجر "سيتي ماكس"وذلك بعد ان امتنع مالكيها من الاستمرار في دفع جبايات مالية كبيرة تحت مسمى المجهود الحربي والواجبات الزكوية وغيرها من المسميات التي تطلقها المليشيات.