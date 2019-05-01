بلقيس فتحي ترد بجرأة على تصريحات نانسي عجرم عنها شحن الهاتف في الأماكن العامة.. أخطر مما تتصور مؤسس هواوي يعترف بخسائره.. ويتحدث عن الرد عام يفصلنا عن إطلاق الميزة الأكثر إزعاجا في واتس آب! قوات «الجيش» تستدرج «27» حوثيا الى كمين مُحكم بيان هام من طيران الإمارات بعد سواريز وميسي.. كوالياريلا عقبة جديدة تعرقل رونالدو هذا ما حدث في حافلة برشلونة بعد فضيحة الكأس أول دولة عربية تعلن عن عيد الفطر المبارك تركيا ترسل أسلحة للمعارضة السورية لصد هجوم الأسد
ردت الفنانة بلقيس فتحي على تصريحات الفنانة نانسي عجرم الأخيرة خلال استضافتها في برنامج” مجموعة انسان”، وأوضحت مرة أخرى موقفها مما صدر منها تجاه نانسي.
ونشرت الفنانة الخليجية تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع “تويتر” وقالت فيها: “هذا اللّقاء تبعي كان قديم كثير وكنت صغيرة وقليلة خبرة ولو رجع بي الزمان ما كنت أبديت رأيي وعموما وضحت الموضوع شخصيا لنانسي وهي راقية وجميلة وفنانة كبيرة وتفهمتني”.
وتابعت: “الله يديم المحبة والاحترام دائماً بيني وبينها وتبقى هي نجمة ساطعة في سماء الفن”.
وكانت عجرم خلال اللقاء وجهت تحية لبلقيس وأعربت عن حبها لها ولفنها، وقالت إن بلقيس شرحت موقفها في تغريدة سابقة بخصوص ما قالته في حقها، وهو أن التعبير خانها وهي لم تقصد ما صدر منها