قوات «الجيش» تستدرج «27» حوثيا الى كمين مُحكم

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قُتل 12 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، وأُسر15 آخرين، اليوم الإثنين 27 مايو 2019 م ، في كمين نفذته قوات الجيش الوطني، في منطقة العود شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واستدرجت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، عناصر من المليشيا، كانت تحاول التسلل، من منطقتي "هجار"، و"شليل"، باتجاه مواقع "صامح"، غربي منطقة مريس، وقرية "القفلة شمالي مديرية قعطبة.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان قوات الجيش باغتت عناصر المليشيا بهجوم مفاجئ، أسفر عن مصرع 12 من عناصرها، وأسر 17 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

وحاولت عناصر أخرى من المليشيا تعزيز المجموعة المحاصرة، الا أن قوات الجيش استهدفتها قبل أن تصل الى منطقة المواجهات.