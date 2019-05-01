بلقيس فتحي ترد بجرأة على تصريحات نانسي عجرم عنها شحن الهاتف في الأماكن العامة.. أخطر مما تتصور مؤسس هواوي يعترف بخسائره.. ويتحدث عن الرد عام يفصلنا عن إطلاق الميزة الأكثر إزعاجا في واتس آب! قوات «الجيش» تستدرج «27» حوثيا الى كمين مُحكم بيان هام من طيران الإمارات بعد سواريز وميسي.. كوالياريلا عقبة جديدة تعرقل رونالدو هذا ما حدث في حافلة برشلونة بعد فضيحة الكأس أول دولة عربية تعلن عن عيد الفطر المبارك تركيا ترسل أسلحة للمعارضة السورية لصد هجوم الأسد
أصدرت شركة "طيران الإمارات" بيانا هاما، اليوم بشأن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا.
أكدت طيران الإمارات أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
قال عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للعمليات: "السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة في هذا الشأن لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق".
وأضاف الرضا في حديث لوسائل إعلام محلية اليوم: "تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول".
وكانت وزارة النقل السورية، أعربت في بيان لها بشهر مايو/أيار الجاري، عن "جاهزية المطارات المدنية وسلامة الأجواء السورية لاستقبال هبوط وإقلاع شركات الطيران وعبورها الأجواء السورية، وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات التي تشجع عودة التشغيل والحركة الجوية".
وجاء بيان "النقل السورية"، بعدما أعلنت العراق استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار دمشق الدولي.