صراع الانقلابيين يصل «واتساب» - استهداف نائب المشاط وبرلماني يفضح الحوثيين ويصفهم بـ الوضعاء

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سطت مليشيات الحوثي على رقم "واتساب" الخاص بنائب رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، الذي يدير الحكم في مناطق سيرتها، سلطان السامعي، عقب خلافات عميقة مع قيادات حوثية كبيرة.
وكشف النائب البرلماني، أحمد سيف حاشد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الاثنين، عن سيطرة الحوثيين على رقم الواتس الخاص بالسامعي، مؤكدا أن ذلك يعني إنهم يبحثون عن أي تهمة أو شبهة يمكنهم إلصاقها به، ومنها تهمة الخيانة.
وأضاف حاشد مخاطبا الحوثيين: "ما أوضعكم أيها الصغار؟! كل هذا لأنه انتقد الفساد المهول الذي يقطع أنفاسنا؟!!".
وتسيطر ميليشيات الحوثي على شركات الاتصالات وتستخدمها لاغراض سياسية في التصنت والتجسس على معارضيها وتوقيف ارقامهم وتشغليها من جديد عبرهم لمعرفة مراسلاتهم واتصالاتهم.
وفتح السامعي، في تصريحات له مؤخرا، النار على الحوثيين إثر تعرضه وقياديين آخرين للتهميش وتقييد صلاحياتهم وحركتهم.
واتهم السامعي، القيادي الحوثي أحمد حامد (أبو محفوظ) مدير مكتب المشاط (رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى) بالفساد والسيطرة وتهميش مسؤولي ووزراء حكومة الانقلابيين.
وكشف هذا الهجوم عن خلافات عميقة رأى محللون أنها تمهّد لتخلص الحوثيين مما تبقى من حلفاء لهم في الانقلاب على الشرعية.
وتتسع هوة الخلافات بين الحوثيين وقيادات حليفة لهم على أعلى مستوى. ويبدو أن الحوثي، وبعد أن استخدم هؤلاء الحلفاء كغطاء في انقلابه على الشرعية في اليمن ولتعزيز سلطته، قرر الآن إنهاء مهمتهم والاستغناء عنهم.