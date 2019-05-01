روسيا تكشف عن اقتراح إيران معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعتبر وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف"، أن إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي للشرق الأوسط سيزيد من المخاطر الأمنية بالمنطقة، مشيدا باقتراح إيران توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج.

وقال "لافروف" في مؤتمر صحفي، الإثنين، مع نظيره الكوبي بموسكو: "بالنسبة لقرار الرئيس ترامب بإرسال 1500 جندي إضافة لأولئك الذين تم نشرهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكما تعلمون، عندما تتزايد القدرات العسكرية، تزداد المخاطر".

وأشاد وزير الخارجية الروسي باقتراح إيران بشأن معاهدة عدم الاعتداء في المنطقة، وقال إنها "يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوترات".

وردا على سؤال حول كيفية تقييمه لمقترح نظيره الإيراني على دول المنطقة إبرام اتفاق عدم اعتداء، أوضح "لافروف": أن "الموافقة على عدم مهاجمة بعضنا البعض ربما تكون الخطوة الأولى لنزع فتيل التوترات، وسنعتبر هذا النوع من الترتيبات صحيحا".

ومساء الأحد، قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، إن بلاده اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء مع دول الجوار العربية في الخليج، مشيرا إلى أن بلاده تريد تأسيس علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية في الخليج.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي.