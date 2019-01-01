اكثر من 130 جريمة وانتهاك ارتكبها الحوثيون في محافظة واحدة فقط

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وثق مركز حقوقي بحافظة إب ارتكاب مسلحي مليشيا الحوثي أكثر من 130 جريمة وانتهاك بحق المدنيين بعموم مديريات محافظة إب (وسط اليمن).

وفي تقرير صادر عن المركز القانوني للحقوق والحريات بمحافظة إب رصد 130 جريمة وانتهاك متنوعة بحق المدنيين متوزعة على النحو التالي :

25 جريمة قتل و إصابة، توزعت بين مختلف شرائح المجتمع بمختلف مديريات المحافظة.

ورصد التقرير اقتحام ونهب خمس منازل ، واقتحام مركز تجاري وحرق ممتلكات (2) حالات ومداهمة منزلين إضافة إلى جرائم القصف العشوائي وتضرر ممتلكات خاصة بمناطق العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق محافظة إب ونزوح مئات الأسر من أبناء العود وزوران والفجرة.

وبلغ عدد المختطفين بحسب التقرير (32) مواطن خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري ، فيما بلغ عدد حالات الاخفاء القسري 7 حالات لم يعرف مصيرهم منذ اختطافهم.

وأوضح التقرير عن الإبتزاز المالي وفرض الاتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات حكومية وخاصة.

وأكد التقرير تسجيل حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون المليشيا الحوثية وحالة إعدام خارج القانون ، إضافة إلى تعذيب عدد من المختطفين.

وكشف التقرير عن تورط المليشيا في الاعتداء على الاموال العامة والخاصة ومن بينها أربع حالات لنهب ارضي الاوقاف وارضي المؤسسات العامة لصالح شخصيات نافذة في جماعة الحوثي ، إضافة إلى نهب مساعدات غذائية وأدوية واحتجازها في النقاط التي تحت سيطرة جماعة الحوثي مداخل المحافظة.

كما وثق التقرير تجنيد الحوثيين للأطفال في معاركها المستمرة ضد اليمنيين في أكثر من جبهة فضلا عن الجرائم الأخرى التي طالت منازل المواطنين والحقوق والحريات العامة والخاصة.

وتحدث التقرير عن توقف العملية التعليمية بمناطق العود بسبب حرب المليشيا الحوثية واستحداثها حواجز أمنية تمارس فيها اختطاف المواطنين مشيرا إلى جرائم نشر افكار طائفية في المؤسسات العامة والجامعات وفرض ونشر الأفكار الطائفية في عدد من مساجد إب، فضلا عن اسقاط اسماء معلمين من كشوفات المستحقات المدعومة من اليونسيف ل(2600) معلم ومعلمة.