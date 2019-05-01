قيادي «حوثي» يكشف بالإسم عن من ساهم في إنجاح «صفقة - حوثية» مع القوات الموالية للامارات في الساحل الغربي

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مايُسمى مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى التابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الإثنين 27 مايو 2019 م عن تفاصيل ابرام المليشيات”صفقة“ مع القوات المشتركة الموالية للامارات في الساحل الغربي، والذي تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 72 أسيرا من الجانبين خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة"سبوتنيك" الروسية عن المدعو ابو حمزة قولة: "في العملية الأخيرة تم إطلاق 66 أسير تابعين للجيش واللجان الشعبية في صنعاء مقابل إطلاق صنعاء 12 أسير من التابعين للمحافظات الجنوبية، حيث إن المفرج عنهم من الجيش واللجان كانوا في سجون تشرف عليها الإمارات".

وتابع : "تمت عملية التبادل بوساطة أحد قيادات الحراك الجنوبي ياسر حجي، وشارك فيها رئيس لجنة الأسرى التابعة لصنعاء عبد القادر المرتضى، ومن الجانب الآخر نبيل الجبيري كطرف مشارك من التحالف"

وأوضح المدعو أبو حمزة : "هناك عمليات تبادل محلية تمت خارج إطار مشاورات السويد، حيث تم تبادل ما يقارب 400 أسير بعدد مماثل مع الجنوب.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للمليشيات الحوثية عن مايسمى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى القيادي الحوثي المدعو عبد القادر المرتضى، مساء أمس الأحد، قوله: "تم تحرير 66 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية"

ولم يصدر عن القوات الحكومية بيان بشأن عملية التبادل، التي تحدث عنها الحوثيون.

ورغم فشل التوصل إلى حل شامل بشأن ملف الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، وهم أكثر من 15 ألفا، إلا أنه يتم الإعلان بين الحين والآخر عن عمليات تبادل.