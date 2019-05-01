«الحوثيون» يكشفون سر تكثيف هجماتهم الإرهابية ضد «المملكة»

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت جماعة الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران-أمس الأحد- إنها استأنفت توجيه ضربات بطائرات مسيرة في عمق الأراضي السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري، رداً على ما وصفه بازدراء التحالف ”لمبادرات السلام“ التي طرحتها الحركة.

جاء ذلك في حديث لرئيس ما يسمى بالجنة الثورية العليا/ محمد علي الحوثي، في أول تصريحات صحفية لوكالة رويترز، بشأن الهجمات، المتزايدة من قبل الجماعة المتمردة على المملكة العربية السعودية.

وبحسب القيادي الحوثي، فإن الاتهامات السعودية بشأن الهجمات التي شنتها الجماعة في العمق السعودي جاءت بناء على أوامر من إيران، مرفوضة، فالجماعة مستقلة في قراراتها وليست لديها تبعية لأي جهة، حسب تعبيره.

وأضاف الحوثي، إن الحركة وافقت- في العام الماضي- على وقف الهجمات، وكانت على استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات.

وقال، ”إلا أنه للأسف تقابل دول العدوان (دول التحالف العربي) هذه الخطوات بالتحليلات الخاطئة مما يجعلها تنظر إلى المبادرات بالازدراء واللامبالاة“ حد وصفه.

وأشار، الحوثي، إلى أن الجماعة الانقلابية انسحبت بشكل أحادي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر، متهما التحالف الذي تقوده السعودية بالإحجام عن القيام بإجراء مماثل.

وتتزامن الصريحات للقيادي في الجماعة المتمردة في وقت يزداد فيه التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الإقليميين من جهة والنظام الإيراني من جهة آخري.

وفي وقت سابق كثف المتمردون الحوثيون الهجمات على السعودية ومنها ضربة بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط قرب الرياض وذلك في عودة لأساليب كانت قد انحسرت إلى حد بعيد منذ أواخر العام الماضي وسط جهود السلام بقيادة الأمم المتحدة

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الدفاعات الجوية بالمملكة اعترضت طائرة مسيرة أخرى مسلحة بمتفجرات قالت إن جماعة الحوثي أطلقتها باتجاه مطار جازان في جنوب السعودية.

ورد التحالف على الهجمات الجديدة بالطائرات المسيرة، بشن ضربات جوية على مواقع عسكرية للحوثيين في صنعاء