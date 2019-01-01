الأرصاد يصدر تحذير هام 

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في اليمن وهول أمطار “متفاوتة الشدة” مصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية.

وأوضح مركز الارصاد ان الاجواء تشهد عدم استقرار في المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والوسطى وأجزاء من المناطق الصحراوية.

وأشار المركز إلى أن “الفرصة مهيأة لهطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالا حتى تعز جنوباً.

كما توقع المركز ان تشمل الامطار اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات؛ الضالع، أبين، البيضاء، لحج، شبوة وحضرموت وقد تشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد وعدم التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول ومن التدني الحاد في مدى الرؤية الأفقية.