التحالف يتوعد الميليشيا الحوثية

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وإسقاطها، أمس، طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، محاولة استهداف مطار الملك عبد الله بجازان، الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً، من دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.

وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية، ولم تتحقق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، مضيفاً: «نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا، ونؤكد أيضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً».