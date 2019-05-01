قائد عسكري كبير للحوثيين في قبضة المقاومة بالضالع

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 173

أكد مصدر عسكري بالمقاومة اليمنية المشتركة، مساء الأحد، القبض على قائد عسكري كبير في صفوف ميليشيات الحوثي، إلى جانب أسر العشرات، ومن بينهم عدد من الضباط والقيادات الحوثية الميدانية في جبهة شمال الضالع، مع استمرار تقدم القوات في مناطق ما بعد شخب في تخوم وأطراف سليم والفاخر.

ونقلت مواقع اخبارية محلية عن المصدر أن قائد سلاح المدفعية الحوثية وقع في قبضة اللواء الأول صاعقة شمال الضالع.