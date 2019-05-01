أول موقف سياسي لـ”أحمد علي عبدالله صالح“ يثير حفيظة ”ياسين سعيد نعمان“ والأخير يصب جام غضبه على ”الوحدة اليمنية“

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أثارت دعوة أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، للحفاظ على الوحدة اليمنية، حفيظة سفير اليمن في لندن والقيادي الاشتراكي ياسين سعيد نعمان، وأخرجه عن صمته ليصب جام غضبه تجاه الوحدة اليمنية.

وقال ”نعمان“ في منشور على ”فيسبوك“ رصده ”مأرب برس“، ”احمد علي عبد الله صالح يدعو الى الحفاظ على الوحدة التي هدمها وفرط فيها والده“.

وأضاف مخاطبا نجل صالح ”نصحيتي أن تغادر هذا الملف، فقد هدم والدك الوحدة يوم غدر بها واتهم من صنعوها بأنهم هربوا إليها والى "نعيمه" المزعوم، وانهم قبضوا الثمن في أسوأ توصيف ليوم تاريخي ك22 مايو، ليتبع ذلك بحرب عدوانية أظهرت معنى الوحدة التي تتحدثون عنها“.

وكان نجل صالح المقيم في ”ابو ظبي“ قد دعا اليمنيين في كلمة له نشرتها قناة "اليمن اليوم" بمناسبة ذكرى الوحدة 22 مايو إلى ”الحفاظ على الوحدة اليمنية والدفاع عنها“.



وطالب بوقف الحرب وتوحيد الجهود للحفاظ على اليمن، مؤكدا أن الوحدة ليست ملكا لفصيل سياسي بعينه او حزب بل انها قدرا للشعب اليمني أجمع.

وأكد أحمد علي أن الوحدة اليمنية عززت مكانة الشعب اليمني بين شعوب العالم، معبرا عن ثقته بان يتجاوز الشعب اليمني محنته الحالية.

ويعتبر هذا اول موقف سياسي لنجل الرئيس السابق منذ سنوات، حيث اكد فيه ان الوحدة اليمنية ”منجز تاريخي يستوجب الحفاظ عليه والدفاع عنه“.