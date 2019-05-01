قوات الجيش تنفذ ضربات مميتة ضد«الحوثيين» بـ«تعـز».. «تدمير غرفة قيادة ومصرع قيادي بارز»

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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خاضت قوات الجيش الوطني،اليوم الأحد، 26 مايو 2019 م معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية غرب مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) في اليوم الثالث على التوالي.

ونقلت قناة"يمن شباب "، عن مصادر عسكرية قولها إن مواجهات عنيفة دارت بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، في الجبهة الغربية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية.

وأضافت المصادر، أن مدفعية الجيش قصفت بكثافة مواقع وتجمعات للميليشيا في تباب المدرجات والقارع والزيبة..

وذكرت أن القصف المدفعي أسفر عن تدمير غرفة قيادة ميليشيا الحوثي الانقلابية في تبة الزبية شمال غرب معسكر الدفاع الجوي، ومصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا بينهم قيادات، بالإضافة إلى تدمير طقم بمحيط تبة المدرجات.

وأكدت أن القصف أستهدف أيضا سيارة نوع "غمارتين، وطقم إمداد أسفل تبة القارع، ما أدى إلى مقتل ثمانية عناصر بينهم القيادي في الميليشيا "أبو رداد" .

وأشارت المصادر، إلى أن شبكة ألغام أنفجرت غرب تبة الزيبة بعد استهدافها من قبل الجيش بالمدفعية الثقيلة.

ولفتت إلى أن الفرق الهندسية نزعت ألغام زرعتها المليشيات بمحيط تبة الزيبة شرق الدمينة، وتفكيك مفخخات كانت المليشيا قد زرعتها في منزلين في ذات المنطقة.

وأعلن قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، السبت، أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش الوطني الجمعة، مستمرة حتى استكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال إن "الجيش الوطني بجاهزية عالية وسينفذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع المليشيا الانقلابية، واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.