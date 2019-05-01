قوات الجيش تنفذ ضربات مميتة ضد«الحوثيين» بـ«تعـز».. «تدمير غرفة قيادة ومصرع قيادي بارز» الحوثيون يبرمون ”صفقة“ مع القوات الاماراتية في الساحل الغربي.. تفاصيل ”الصفقة“ الحكومة ”الشرعية“ تعلن موقفا حاسما بشأن المبعوث الأممي ”مأرتن غريفيث“ ضابط إماراتي يوقف رحلة للخطوط الجوية اليمنية ويرفض منحها تصريح إقلاع احذر «القاتل الخفي»... مصدره الطبيعة ويهدد حياتك تفاصيل لقاء عسكري قطري أمريكي رفيع حضره قائد القوات البرية الامريكية الأوبزرفر: الربيع العربي الجديد يتعطل وترامب يصرف اهتمامه بعيدا الملك سلمان يبعث برسالة ملكية خاصة إلى أمير قطر الإعلان عن كذبة حوثية جديدة .. والضحية جميع موظفي الدولة في مناطق المليشيات ابن سلمان يدعو العرب والمسلمين لوضع ثقلهم خلف السعودية
أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد 26 مايو/أيار، عن ابرام ”صفقة“ مع القوات المشتركة الموالية للامارات في الساحل الغربي، وتم بموجبها تحرير 66 من مقاتليها.
وقالت لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، في بيان انه تم تحرير 66 أسيرا من مقاتلي الجماعة، الأحد، ضمن صفقة تبادل أسرى مع القوات الحكومية في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية“.
ونشرت اللجنة الحوثية قوائم بأسماء الأسرى المفرج عنهم، الا انها لم تكشف عن عدد من أفرجوا عنهم في المقابل، لكن وسائل تقارير اعلامية، أفادت بأن الجماعة أفرجت عن 9 أسرى ينتمون للمحافظات الجنوبية.
ولم يصدر عن القوات الحكومية بيان بشأن عملية التبادل، التي تحدث عنها الحوثيون.
ورغم فشل التوصل إلى حل شامل بشأن ملف الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، وهم أكثر من 15 ألفا، إلا أنه يتم الإعلان بين الحين والآخر عن عمليات تبادل.