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الحوثيون يبرمون ”صفقة“ مع القوات الاماراتية في الساحل الغربي.. تفاصيل ”الصفقة“

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد 26 مايو/أيار، عن ابرام ”صفقة“ مع القوات المشتركة الموالية للامارات في الساحل الغربي، وتم بموجبها تحرير 66 من مقاتليها.

وقالت لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، في بيان انه تم تحرير 66 أسيرا من مقاتلي الجماعة، الأحد، ضمن صفقة تبادل أسرى مع القوات الحكومية في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية“.

ونشرت اللجنة الحوثية قوائم بأسماء الأسرى المفرج عنهم، الا انها لم تكشف عن عدد من أفرجوا عنهم في المقابل، لكن وسائل تقارير اعلامية، أفادت بأن الجماعة أفرجت عن 9 أسرى ينتمون للمحافظات الجنوبية.

ولم يصدر عن القوات الحكومية بيان بشأن عملية التبادل، التي تحدث عنها الحوثيون.

ورغم فشل التوصل إلى حل شامل بشأن ملف الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، وهم أكثر من 15 ألفا، إلا أنه يتم الإعلان بين الحين والآخر عن عمليات تبادل.

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