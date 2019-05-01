ضابط إماراتي يوقف رحلة للخطوط الجوية اليمنية ويرفض منحها تصريح إقلاع

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت الخطوط الحوية اليمنية، الأحد 26 مايو/أيار، بان دول التحالف رفضت منحها تصريح الاقلاع لرحلتها 608 AFB المتوجهة من مطار عدن الى عمان، يوم الاثنين 27 مايو/أيار الجاري.

وأكدت الخطوط الجوية في بلاغ صحفي اطلع عليه ”مأرب برس“، ان امتناع دول التحالف منح طيران اليمنية تصريح الاقلاع جاء من دون ابداء السبب، مشيرة الى ان قيادة الشركة طلبت من التحالف تغيير رحلتها من مطار عدن الى مطار سيئون حتى لا تقع في مواقف محرجه مع المسافرين، ورغم ذلك تم رفضها.

وبين البلاغ ان الخطوط الجوية اليمنية ستضطر للتشغيل من مطار سيئون يوم الثلاثاء على متن طائرتها AFA الموجودة في مطار سيئون الى العاصمة الاردنية عمان فارغة من الركاب ولا يوجد على متنها اي راكب للمجيء بالمسافرين من عمان الى سيئون وهذا يكلفها الكثير من الخسائر والايفاء بوعودها تجاه ركابها.

واستغرب من الغاء الرحلة رغم علم التحالف بوجود حالات انسانية ومرضية ومغتربين وطلاب من امريكا واوروبا للسفر بشكل عاجل.

وقال بان مكتب وزير النقل بالرياض يجري المحاولات في معرفة سبب الغاء الرحلة ولكن لم يجد اي تجاوب حتى اللحظه.

ودعا المصدر المسافرين الى عدم القلق بشأن الرحلة حيث وان قيادة الشركة تعمل بشكل مستمر على اعادة تشغيل الرحلة وستقوم بنقل المسافرين من عمان الى مطار سيئون على متن حافلات نقل الى العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء على نفقتها الخاصة وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارةالكابتن أحمد مسعود العلواني.

الى ذلك، قالت تقارير إعلامية أن ضابطا إماراتيا في خلية الإجلاء التابعة للتحالف العربي أوقف تصريح رحلة الخطوط اليمنية 608 AFB المتوجهة من مطار عدن الى عمان.