قوات الجيش تنفذ ضربات مميتة ضد«الحوثيين» بـ«تعـز».. «تدمير غرفة قيادة ومصرع قيادي بارز» الحوثيون يبرمون ”صفقة“ مع القوات الاماراتية في الساحل الغربي.. تفاصيل ”الصفقة“ الحكومة ”الشرعية“ تعلن موقفا حاسما بشأن المبعوث الأممي ”مأرتن غريفيث“ ضابط إماراتي يوقف رحلة للخطوط الجوية اليمنية ويرفض منحها تصريح إقلاع احذر «القاتل الخفي»... مصدره الطبيعة ويهدد حياتك تفاصيل لقاء عسكري قطري أمريكي رفيع حضره قائد القوات البرية الامريكية الأوبزرفر: الربيع العربي الجديد يتعطل وترامب يصرف اهتمامه بعيدا الملك سلمان يبعث برسالة ملكية خاصة إلى أمير قطر الإعلان عن كذبة حوثية جديدة .. والضحية جميع موظفي الدولة في مناطق المليشيات ابن سلمان يدعو العرب والمسلمين لوضع ثقلهم خلف السعودية
بحث قائد القوات البرية القطرية، ونائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، أوجه التعاون العسكري بين الجانبين.
و ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" مساء اليوم الأحد 26 مايو / آيار، أن يبحث مع نائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، أوجه التعاون العسكري بين الجانبين.
ولفتت الوكالة إلى أن عدد كبير من ضباط الجيش القطري، حضروا حضر الاجتماع، بحسب موقع وزارة الدفاع القطرية على "تويتر".
وتوجد في قطر أضخم قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، يعتمد عليها الجيش الأمريكي في تنفيذ العديد من المهام العسكرية بالمنطقة.
وأرسلت أمريكا مؤخرا قاذفات استراتيجية إلى قاعدة العديد في قطر، إضافة إلى قيامها بعمليات تطوير، بدأتها في وقت سابق، لزيادة قدرتها وجاهزيتها للأنشطة العسكرية.