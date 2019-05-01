تفاصيل لقاء عسكري قطري أمريكي رفيع حضره قائد القوات البرية الامريكية

الإثنين 27 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بحث قائد القوات البرية القطرية، ونائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، أوجه التعاون العسكري بين الجانبين.

و ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" مساء اليوم الأحد 26 مايو / آيار، أن يبحث مع نائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، أوجه التعاون العسكري بين الجانبين.

ولفتت الوكالة إلى أن عدد كبير من ضباط الجيش القطري، حضروا حضر الاجتماع، بحسب موقع وزارة الدفاع القطرية على "تويتر".

وتوجد في قطر أضخم قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، يعتمد عليها الجيش الأمريكي في تنفيذ العديد من المهام العسكرية بالمنطقة.

وأرسلت أمريكا مؤخرا قاذفات استراتيجية إلى قاعدة العديد في قطر، إضافة إلى قيامها بعمليات تطوير، بدأتها في وقت سابق، لزيادة قدرتها وجاهزيتها للأنشطة العسكرية.