الإعلان عن كذبة حوثية جديدة .. والضحية جميع موظفي الدولة في مناطق المليشيات

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال وزير المالية في حكومة مليشيات الحوثي الانقلابية، غير المعترف بها دوليا، المدعو «رشيد أبو لحوم»، اليوم الأحد 26 مايو 2019 م انه تم إبلاغ البنك المركزي بصنعاء بصرف نصف راتب لموظفي الدولة.

وأشار الوزير الحوثي في تصريح، نشرته وكالة“سبأ” بنسختها الحوثية، إلى أنه تم التعميم لجميع الوحدات والمؤسسات بسرعة تجهيز كشوفات المرتبات للموظفين لصرف النصف الثاني من راتب شهر أكتوبر ٢٠١٧م بدءاً من بعد يوم غد الثلاثاء.

وذكر الوزير الحوثي في تصريحه على ان التعميم بصرف نصف راتب قبل رمضان والنصف الذي تم الإعلان عنه اليوم أتي نتيجة متابعة وتوجيهات مايسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط.

موظفون حكوميون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أكدو لـ«مأرب برس»على ان ادعا الوزير حوثي بصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيات قبل رمضان مجرد كذبة حوثية مصدرها وزير حوثي يجيد فنون تصاريح الكذب والتضليل.

وأوضحوا على ان تصريحات الوزير الحوثي الممزوجة بعبارات الوطنية والنزاهة والشفافية ليست الا إحدى وسائل التظليل المتبعة لدى الجماعة والتي تهدف لحجب الانظار عن جرائم السرقة والنهب والسلب للمال العام التي تمارسها المليشيات الانقلابية فى مناطق سيطرتها منذ انقلابها على الحكومة الشرعية.