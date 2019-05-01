أردوغان يكشف أرقام وخفايا مهمة عن المسلسلات التركية

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نجاح المسلسلات التركية وانتشارها حول العالم مشيرا إلى أن 500 مليون شخص في 156 دولة يشاهدون المسلسلات التركية.

ونقلت "الأناضول" عن أردوغان قوله خلال كلمة ألقاها مساء أمس السبت، في فعالية ثقافية بمدينة إسطنبول، إن "تركيا تحولت إلى ماركة عالمية في مجال المسلسلات، التي تحظى حاليا بمشاهدة 500 مليون شخص في 156 دولة".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم الذي قدّمه حزب العدالة والتنمية لهذا القطاع منذ مجيئه إلى السلطة"، موضحا أن "تركيا صارت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قطاع إنتاج المسلسلات".

وشكر أردوغان الفنانين والرياضيين الأتراك على مساهماتهم في رفع شأن تركيا في الأوسط الدولية، مؤكدا على أهمية الثقافة والفن والرياضة باعتبارها قيمة مشتركة بالنسبة إلى جميع الأمم.

وأشار أردوغان إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية زادت الدعم للأنشطة الثقافية في البلاد 50 ضعفا مقارنة بالوضع عام 2002.

وبحسب الوكالة، فقد حققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.