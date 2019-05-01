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الإنتاج الصناعي والاستثمار يفوقان التوقعات في أحد دول أسيا

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت بيانات أن الإنتاج الصناعي للصين نما 5.9 في المئة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر)، بينما زادت استثمارات الأصول الثابتة 5.7 في المئة في الشهور العشرة الأولى من السنة ليفوق كلاهما التوقعات.

لكن مبيعات التجزئة زادت أقل من المتوقع الشهر الماضي.

وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، تراجع نمو إنتاج الصناعات التحويلية إلى 5.7 من 5.8 في المئة في أيلول (سبتمبر).

وكان من المتوقع تسارع نمو الاستثمار على نحو طفيف إلى 5.5 في المئة في الشهور العشرة الأولى من 5.4 في المئة في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر).

وزادت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 8.8 في المئة بين كانون الثاني وتشرين الأول مقارنة بزيادة 8.7 في المئة في الفصول الثلاثة الأولى من السنة.

ويشكل الاستتثمار الخاص نحو 60 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الصين.

وزادت مبيعات التجزئة 8.6 في المئة في تشرين الأول عنها قبل سنة. وتوقع المحللون زيادتها 9.1 في المئة وهو ما يقل عن مستوى نمو أيلول البالغ 9.2 في المئة.

وفي حين تنذر الرسوم الجمركية الأميركية بمزيد من الضغوط على اقتصاد الصين المتباطئ بالفعل، حوّل صناع القرار في بكين تركيزهم في الأشهر الأخيرة صوب إجراءات لتشجيع النمو شملت زيادة الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب والرسوم.

  

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