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لماذا تنام ميلانيا ترامب بسرير منفصل عن زوجها؟

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أسرار ومعلومات جديدة عن روتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرحلات الجوية الطويلة،.

وقال موظفون سابقون إنه على الرغم من انشغاله بالاجتماعات طوال الوقت، إلا أنه يظل متيقظا للتحدث مع زملائه.

وحسب الشبكة فإن السيدة الأولى ميلانيا ترامب تنام بمفردها في مقصورة الطائرة، حيث أن دونالد ترامب لا ينام خلال الرحلات الجوية الطويلة على الرغم من أن موظفيه يحثونه على الحصول على قسط من الراحة.

وكشف طبيب الرئيس الأمريكي العام الماضي، أنه قد يتناول في بعض الأحيان الحبوب المنومة، لكن بشكل عام يظل الرئيس مستيقظا لوقت طويل.

ووفقا للموظفين السابقين، فإن الرئيس الأمريكي لديه النزعة لعقد الاجتماعات في جميع الأوقات والبقاء مستيقظا.

واستعد الموظفون في إدارة ترامب للرحلة الصعبة إلى طوكيو، اليابان مع الرئيس ترامب، التي استغرقت 14 ساعة.

وبدأ دونالد ترامب زيارته لليابان يوم أمس السبت، ووصل ترامب إلى طوكيو بعد وقت قصير من زلزال بلغت قوته 5.1 درجة هز المدينة.

وكان أول حدث للرئيس الأمريكي بعد وصوله إلى طوكيو، حفل استقبال مع عشرات من قادة الأعمال اليابانيين والأمريكيين في مقر السفير الأمريكي، في رحلة تستمر أربعة أيام مع لعب الغولف اليوم الأحد وحضور مصارعة السومو، أما يوم الاثنين، سيلتقي الرئيس الأمريكي لأول مرة مع الإمبراطور ناروهيتو منذ صعوده العرش في وقت سابق من هذا الشهر.

من المتوقع أن يناقش ترامب وآبي التجارة خلال محادثات يوم غد الاثنين في محاولة للتوصل إلى اتفاق خلال الزيارة.

 

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