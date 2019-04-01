التوقيع في الرياض على اتفاقية مهمة بين اليمن والسعودية

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم الاحد،في مقر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بالعاصمة السعودية الرياض، اتفاقية تعاون مشتركة.

وقالت وكالة سبأ «تاتي الاتفاقية التي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي وسفير خادم الحرمين الشريفين الى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، في إطار التعاون بين بلادنا و المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعزيزاً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، لتقديم خدمات التنمية والإعمار وتنفيذ المشاريع التنموية والإعمارية في اليمن».

وبدا البرنامج بالتنسيق مع الحكومة اليمنية في تنفيذ مشاريع مختلفة خلال الفترة الماضية كان لها أثر إيجابي في تحسين الاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة وخلق فُرص العَمل.

حضر مراسم التوقيع نائب سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية عبدالملك الارياني.