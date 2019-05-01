«الحكومة الشرعية» تدعو موظفي هذا القطاع في جميع المحافظات للتوجه الى مراكز البريد وفروع بنك الكريمي لاستلام رواتبهم

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أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن، اليوم،الأحد 26 مايو 2019 م بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الغير محررة لشهر يونيو 2019م، وذلك ابتداءً من يوم غد الإثنين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) المتقاعدين المدنيين بعموم محافظات الجمهورية البالغ عددهم 122 ألف و 330 متقاعداً، إلى التوجه غداً الإثنين لمراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي مع اصطحاب الوثائق الثبوتية، لاستلام معاشاتهم لشهر يونيو 2019م.