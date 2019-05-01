البيضاء.. «الجيش» يشن هجوماً واسعاً على مواقع «الحوثيين» بمديرية الزاهر

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- البيضاء

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تمكنت المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء مسنودة بقوات الجيش اليوم الأحد 26 مايو 2019 م من تحرير مواقع جديدة بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية إن المقاومة مسنودة بالعمالقة شنت هجوما واسعا على مواقع المليشيات الانقلابية في جبل الأريل الكائن بين منطقتي قربة والسوادنة بمديرية الزاهر آل حميقان، وتمكنت من تحرير مواقع التبة الحمراء والقناصين وقرابة.

وأوضحت المصادر إن المقاومة كبدت المليشيات خسائر كبيرة، في العتاد والارواح، وتمكنت من أسر أحد القناصين الحوثيين.