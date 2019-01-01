هكذا تستخدم ميليشيات الحوثي كامرات المراقبة لابتزاز التجار في صنعاء

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أجبرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، أصحاب محلات تجارية "بصنعاء" على دفع مبالغ مالية بحجة عدم التزام أصحاب المحلات نصب كاميرات مراقبة أمام محلاتهم.



وأكدت مصادر أن "الميليشيات الحوثية" أجبرت أصحاب محلات الملابس بسوق "العاصمة التجاري" بمنطقة دارس بشارع المطار، على دفع مبالغ مالية، بحجة عدم نصب كاميرات مراقبة، وهددت بإغلاق محلاتهم في حال عدم الاستجابة لقراراتها.



وأشارت المصادر إلى أن "الميليشيات الحوثية" كانت قد عممت قبل أيام قليلة على أصحاب محلات الملابس نصب كاميرات مراقبة أمام محلاتهم وذلك لمحاربة ظاهرة السرقة حسب زعمها، واتخذت منها وسيلة لابتزازهم.



ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية، على العاصمة "صنعاء" إبان انقلابها على الشرعية تمارس الميليشيات، عمليات الابتزاز المتواصل بحق التجار بطرق ووسائل مختلفة، بالإضافة إلى فرض إتاوات وجبايات طالت العديد من أصحاب المحلات التجارية ومكاتب الصرافة والبنوك والمدارس الأهلية.