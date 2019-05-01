إيران تتبجح وتتباهى بغزوها الفكري لليمن

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قال مساعد قائد الجيش الإيراني حسن سيفي، إن بلاده نجحت في نقل ثقافة القوات المسلحة الإيرانية الى مجموعات المقاومة في اليمن ولبنان وغزة وفلسطين وأفغانستان.
وأضاف: "ذلك أدى إلى اعتقاد الجميع بأنه في حال كانت هناك قوى تحمل رسالة سامية، فإنه يمكنها التغلب على أكبر جيش في العالم حتى لو كانت تمتلك إمكانات عسكرية بسيطة، وهذا إنجاز ليس صغيرا بالنسبة إلى القوى المضطهدة في العالم".
وتابع: "ما تلقاه العدو في اليمن ولبنان وغزة وأفغانستان والبحرين، كان صفعة من قوات المقاومة الشعبية التي لا تتحلى بالعلوم العسكرية والقدرات العسكرية العلمية والمنطقية والنظامية“.
وتابع ”وعلى العدو أن يرى القدرات العسكرية الإيرانية النظامية عن قرب في الميدان، نقول للعدو إن إيران مستعدة ولا تخشى رسائل وأخطار أي حرب".